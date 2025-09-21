Мостовой о «Спартаке»: «По игре никому в этом чемпионате не проиграли. Даже “Зенит” должны были обыгрывать — тот, который 6 титулов подряд брал. Будут в тройке в следующем туре»

Во втором тайме я видел одну команду на поле. Второй команды не было: «Крылья» два раза за центр поля перешли за 45 минут, но никто слова не сказал. А «Спартак» возил, возил, возил, два забил и еще один мог забить. Моментов не сказать, что было много, но все равно возили, и «Крылья» бедные смотрели на табло и думали, когда же закончится матч.