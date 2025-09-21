Талалаев после 0:0 с «Ростовом»: «Побороться за медали больше не получится, может. За большие цели не играют, как мы во 2-м тайме. Несколько человек не играло на 100%, этим я недоволен&ra

"Хочется всегда большего. Мое расстройство самое главное, знаете почему? За большие цели так не играется, как мы играли второй тайм.
Я это понимаю, поэтому и сожалею об этом. У нас все шансы в наших руках сейчас, и, может быть, такого шанса у некоторых футболистов больше не будет. Я им об этом сказал после игры.
Может быть, больше не получится побороться за медали, потому что мы сюда шли очень длинным путем. Они, еще раз, мои ребята играют все время на 120%. Сегодня во втором тайме несколько человек не играло на 100. Этим я недоволен. А так, то, что мы можем, мы делаем.
Я не снимаю с себя ошибок, потому что можно было сыграть в другой футбол«, — сказал главный тренер “Балтики” на пресс-конференции.