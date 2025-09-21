Гвардиола после 1:1 с «Арсеналом»: «Не имеющим привилегии жить в Лондоне людям с северо-запада нужно 4−5 часов, чтобы добраться туда. И это только прибавляет усталости!»

«Матч с “Наполи” в Лиге чемпионов (2:0) был таким эмоциональным, и после одного дня восстановления нам пришлось проехать четыре-пять часов. Возможно, вы не знаете — если только вы не живете в Лондоне и не имеете такой привилегии — но людям, живущим на северо-западе, нужно четыре-пять часов, чтобы добраться до Лондона. И это только прибавляет усталости и всего такого!
Ребята, [ «Арсенал»] это команда, которая боролась за два последних титула Премьер-лиги, вышла в полуфинал Лиги чемпионов, и не только «Манчестер Сити» вложил деньги, они тоже. Это очень тяжело!
Но мы были в игре, мы говорили, что должны быть очень сильны с точки зрения психологии, и мы это сделали! «- сказал главный тренер “Манчестер Сити”.
Гвардиола — журналисту после 1:1 с «Арсеналом»: «Ладно, я жалуюсь на расписание! Вы довольны?».