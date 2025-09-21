Гвардиола после 1:1 с «Арсеналом»: «Не имеющим привилегии жить в Лондоне людям с северо-запада нужно 4−5 часов, чтобы добраться туда. И это только прибавляет усталости!»

«Матч с “Наполи” в Лиге чемпионов (2:0) был таким эмоциональным, и после одного дня восстановления нам пришлось проехать четыре-пять часов. Возможно, вы не знаете — если только вы не живете в Лондоне и не имеете такой привилегии — но людям, живущим на северо-западе, нужно четыре-пять часов, чтобы добраться до Лондона. И это только прибавляет усталости и всего такого!