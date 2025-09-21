Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2

Гвардиола после 1:1 с «Арсеналом»: «Не имеющим привилегии жить в Лондоне людям с северо-запада нужно 4−5 часов, чтобы добраться туда. И это только прибавляет усталости!»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

«Матч с “Наполи” в Лиге чемпионов (2:0) был таким эмоциональным, и после одного дня восстановления нам пришлось проехать четыре-пять часов. Возможно, вы не знаете — если только вы не живете в Лондоне и не имеете такой привилегии — но людям, живущим на северо-западе, нужно четыре-пять часов, чтобы добраться до Лондона. И это только прибавляет усталости и всего такого!

Ребята, [ «Арсенал»] это команда, которая боролась за два последних титула Премьер-лиги, вышла в полуфинал Лиги чемпионов, и не только «Манчестер Сити» вложил деньги, они тоже. Это очень тяжело!

Но мы были в игре, мы говорили, что должны быть очень сильны с точки зрения психологии, и мы это сделали! «- сказал главный тренер “Манчестер Сити”.

Гвардиола — журналисту после 1:1 с «Арсеналом»: «Ладно, я жалуюсь на расписание! Вы довольны?».