«Барселона» одержала 25 разгромных побед при Флике. Сегодня — над «Хетафе» (3:0)

Это 25-я крупная победа «блауграны» под руководством немецкого специалиста. «Барселона» ранее дважды громила «Реал» (4:0, 5:2), «Севилью» (5:1, 4:1) и «Жирону» (4:1, 4:1). Три разгромных победы были одержаны над «Валенсией» (7:1, 5:0, 6:0).