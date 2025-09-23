Игроки из Бундеслиги не получают «Золотой мяч» после 1996 года

Последние три года футболисты из чемпионата Германии не попадают даже в топ-3 в голосовании, а победителей нет с 1996 года, когда награду вручили Маттиасу Заммеру из «Боруссии» Дортмунд. Всего в немецком чемпионате было шесть «Золотых мячей».