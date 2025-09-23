Дембеле после завоевания «Золотого мяча»: «Я хотел не плакать, но не получилось. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье»

"Я горжусь всем. Это невероятно — выиграть такой трофей. Это командная работа, все [партнеры] подталкивали меня.
Это невероятно, я счастлив. Я хотел не плакать, но не получилось. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье, застало меня врасплох.
Я ничего не знал до самого конца, хотя и хотел попытаться получить какую-то информацию от сотрудников клуба. Я собираюсь отпраздновать, этот вечер прекрасен, но из-за поражения [ «ПСЖ» от «Марселя»] стал не так прекрасен", — сказал Дембеле.
Дембеле о «Золотом мяче»: «Это потрясающе, у меня нет слов. Благодарю “ПСЖ” и все клубы, за которые я играл. Аль-Хелайфи мне как отец, Энрике — тоже».