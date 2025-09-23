Конте о 3:2 с «Пизой»: «Победа никогда не дается легко. “Наполи” играл против команды, которая лидирует по всем показателям, касающимся физической подготовки»

После скудетто на нас возлагают огромное количество надежд. Есть игроки, которым все еще нужно расти и совершенствоваться. У нас нет времени, и мы будем набираться опыта в процессе. Вот почему я призываю к спокойствию, когда слышу разговоры о крупных тратах на трансферном рынке. Мы подписали много игроков, но крупные траты — это совсем другое", — сказал Конте.