Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.77
П2
7.50
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.39
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.92
П2
1.36
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Конте о 3:2 с «Пизой»: «Победа никогда не дается легко. “Наполи” играл против команды, которая лидирует по всем показателям, касающимся физической подготовки»

Неаполитанская команда одержала победу со счетом 3:2 в 4-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

"Давайте начнем с того, что победа никогда не дается легко. Сегодня мы играли против команды, которая занимает первое место по всем показателям, которые касаются физической подготовки.

Это был непростой матч. В первом тайме у нас были трудности с налаживанием контакта с полузащитниками. Мы рады, что начали с четырех побед в чемпионате, который будет очень равным и в котором участвуют семь или восемь топ-команд.

После скудетто на нас возлагают огромное количество надежд. Есть игроки, которым все еще нужно расти и совершенствоваться. У нас нет времени, и мы будем набираться опыта в процессе. Вот почему я призываю к спокойствию, когда слышу разговоры о крупных тратах на трансферном рынке. Мы подписали много игроков, но крупные траты — это совсем другое", — сказал Конте.