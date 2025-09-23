Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.77
П2
7.50
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.39
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.92
П2
1.36
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Глава РПЛ Алаев встретился с Дегтяревым: «Создание благоприятной среды для роста талантов — общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше»

"Я рассказал министру о стратегии развития лиги на период 2026—2030 годов, которая была разработана совместно с клубами и в скором времени будет презентована официально. Стратегия предусматривает более 650 проектов, шагов и целевых действий по приоритетным направлениям работы, и мы рады, что в основополагающих сферах развития мы с Министерством спорта и РФС единомышленники.

Источник: Спортс"

Лига приближается к новому коммерческому циклу, обсуждает подходы к новым спонсорским контрактам и реализации прав на трансляции. Это очень ответственный период, который венчает весь предыдущий 4-летний цикл. Радует, что по его итогам мы возвращаемся к допандемийным показателям по посещаемости — это важный маркер отношения аудитории к нашему продукту.

Разумеется, отдельно мы с Михаилом Владимировичем обсудили развитие молодых российских игроков. Убежден, что все участники отрасли — лига, клубы, РФС, Минспорта — едины в стремлении к качественному развитию футбола в России и воспитанию ярчайших звезд.

Создание благоприятной среды для роста талантов — наш общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше. Хотим, чтобы они пробивались на лидирующие позиции во всех клубах лиги. Мы в РПЛ внимательно следим за молодыми игроками через индекс «Вклад молодого игрока».

Инструменты развития всегда обсуждаемы. Сегодняшняя встреча, как и будущая встреча с участием руководителей клубов, РПЛ и РФС, как раз пример конструктивного взаимодействия, полезного для выработки важных решений", — отметил глава Премьер-лиги.

Фото: t.me/premierliga.