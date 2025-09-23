Глава РПЛ Алаев встретился с Дегтяревым: «Создание благоприятной среды для роста талантов — общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше»

Лига приближается к новому коммерческому циклу, обсуждает подходы к новым спонсорским контрактам и реализации прав на трансляции. Это очень ответственный период, который венчает весь предыдущий 4-летний цикл. Радует, что по его итогам мы возвращаемся к допандемийным показателям по посещаемости — это важный маркер отношения аудитории к нашему продукту.
Разумеется, отдельно мы с Михаилом Владимировичем обсудили развитие молодых российских игроков. Убежден, что все участники отрасли — лига, клубы, РФС, Минспорта — едины в стремлении к качественному развитию футбола в России и воспитанию ярчайших звезд.
Создание благоприятной среды для роста талантов — наш общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше. Хотим, чтобы они пробивались на лидирующие позиции во всех клубах лиги. Мы в РПЛ внимательно следим за молодыми игроками через индекс «Вклад молодого игрока».
Инструменты развития всегда обсуждаемы. Сегодняшняя встреча, как и будущая встреча с участием руководителей клубов, РПЛ и РФС, как раз пример конструктивного взаимодействия, полезного для выработки важных решений", — отметил глава Премьер-лиги.
Фото: t.me/premierliga.