Глава РПЛ Алаев встретился с Дегтяревым: «Создание благоприятной среды для роста талантов — общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше»

"Я рассказал министру о стратегии развития лиги на период 2026—2030 годов, которая была разработана совместно с клубами и в скором времени будет презентована официально. Стратегия предусматривает более 650 проектов, шагов и целевых действий по приоритетным направлениям работы, и мы рады, что в основополагающих сферах развития мы с Министерством спорта и РФС единомышленники.