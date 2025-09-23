Ричмонд
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
П1
1.46
X
4.75
П2
7.45
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
П1
2.33
X
3.27
П2
3.39
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
П1
8.00
X
5.95
П2
1.36
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Гендиректор «Балтики» о 3-м месте в РПЛ: «Недосчитались нескольких очков и могли быть выше. Игроки понимают, что их труд дает возможность побороться за 1-е и 2-е место»

Команда тренера Андрея Талалаева набрала 17 очков в 9 матчах Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Какие стоят цели?

— Мы говорили, что мы хотим быть в десятке.

Но глобальная задача была играть на равных и даже доминировать с командами, которые находятся в нижней восьмерке турнирной таблицы РПЛ, а также пытаться радовать наших болельщиков победами над грандами нашего футбола.

Сыграно 9 туров из 30, поэтому корректировать задачу несколько преждевременно. Корректировать задачу уже будем в зимнюю паузу, соберется совет директоров, попечительский совет, совместно будем принимать решение.

В каждом матче мы боремся за победу. То, что сейчас по результатам девяти туров мы на третьем месте, это радует.

Но я думаю, что мы недосчитались нескольких очков и могли быть выше — это реалии сегодняшнего дня. Игроки тоже видят и понимают, что их труд дает возможность побороться за первое и второе место.

Поэтому, когда они видят, что-то, что они вкладывают, приносит результат, это их стимулирует работать в таком же темпе, — сказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.