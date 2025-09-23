Гендиректор «Балтики» о 3-м месте в РПЛ: «Недосчитались нескольких очков и могли быть выше. Игроки понимают, что их труд дает возможность побороться за 1-е и 2-е место»

— Какие стоят цели?
— Мы говорили, что мы хотим быть в десятке.
Но глобальная задача была играть на равных и даже доминировать с командами, которые находятся в нижней восьмерке турнирной таблицы РПЛ, а также пытаться радовать наших болельщиков победами над грандами нашего футбола.
Сыграно 9 туров из 30, поэтому корректировать задачу несколько преждевременно. Корректировать задачу уже будем в зимнюю паузу, соберется совет директоров, попечительский совет, совместно будем принимать решение.
В каждом матче мы боремся за победу. То, что сейчас по результатам девяти туров мы на третьем месте, это радует.
Но я думаю, что мы недосчитались нескольких очков и могли быть выше — это реалии сегодняшнего дня. Игроки тоже видят и понимают, что их труд дает возможность побороться за первое и второе место.
Поэтому, когда они видят, что-то, что они вкладывают, приносит результат, это их стимулирует работать в таком же темпе, — сказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.