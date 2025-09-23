Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.75
П2
7.45
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.39
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.95
П2
1.36
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Колыванов о Станковиче: «Уже достал всех спорами — в каждом моменте начинает ругаться. Это влияет на “Спартак”. Деян истерит, команда заводится»

КДК РФС ранее дисквалифицировал главного тренера «Спартака» на месяц во всех турнирах под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча против «Динамо».

Источник: Спортс"

"Мне вообще по барабану, хоть на месяц. Он уже достал всех своими спорами.

Каждый момент начинает дискутировать и ругаться.

Конечно, это влияет на команду, он истерит, команда заводится", — сказал бывший футболист сборной России Игорь Колыванов.