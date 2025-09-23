Ричмонд
Первый тренер Соболева: «Александр добивается места в старте “Зенита” — у меня нет опасений. Команда продолжает борьбу за чемпионство — это важнее того, кто забил»

«Зенит» выиграл со счетом 2:0 в матче Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Вышел в стартовом составе, а значит, он это заслужил. Команда выиграла, значит, оцениваю хорошо.‎- Александр завершил встречу без результативных действий. Нет ли опасений, что его решат отправить в запас или победный состав не стоит менять?

— Главное здесь — победа команды. Можно забить и не выиграть. Команда выиграла и продолжает борьбу за чемпионство, поэтому это важнее чем, кто забил.

Опасений нет. Главное — результат команды. Если он вышел и отыграл 77 минут, практически до конца игры, то значит он это заслужил.

Команда заслужила победу. У меня нет никаких опасений. Он постепенно добивается места в стартовом составе.‎- После замены Соболева «Зенит» играл без номинального центрального нападающего. Как считаете, такая схема имеет место быть?

— Раз они так начали играть, то имеет место быть.

Значит, играли на удержание, играли за счет других. Мостовой вышел. Другие есть, — сказал Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева.