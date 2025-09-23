Ричмонд
Никитин о пенальти ЦСКА: «Большие вопросы к людям, которые пишут футбольные правила. Они крайне далеки от реальности, происходящей на поле»

Команда тренера Фабио Челестини выиграла со счетом 3:1 в игре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Два мяча ЦСКА забил с пенальти. Первый 11-метровый был назначен после попадания мяча в руку Александру Солдатенкову в результате отскока от его же ноги.

«Мы же видим, что не только наши судьи так судят. Недавно “Наполи” такой же пенальти поставили, так что в итальянском футболе то же самое.

Поэтому у меня большие вопросы к людям, которые пишут современные футбольные правила. Они сейчас крайне далеки от реальности, происходящей на футбольной поле.

Пускай кто‑то из них попытается в подобной ситуации заблокировать удар соперника, не отставив руку от тела. Получать такие пенальти невероятно обидно", — сказал бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин.

Похоже, камбэк ЦСКА начался с ошибочного пенальти. За такую руку же не должны давать, правда?