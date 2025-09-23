Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.73
П2
7.43
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.40
X
6.02
П2
1.37
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Усман Дембеле: «Я ем гамбургеры и пиццу после матчей — это не прекратится. После травм понимаешь, что нужно беречь тело. Понимал, что нужно работать — в “ПСЖ” это принесло плоды&ra

«Поскольку я перешел в “Барселону”, имея за плечами всего полтора года профессионального опыта, я не особо ходил в тренажерный зал, а сразу выходил на поле полным энергии.

Источник: Спортс"

Но после одной, двух, трех, четырех травм понимаешь, что нужно беречь свое тело, что футбол высокого уровня — это серьезный вызов, и дело не только в таланте или в том, чтобы проснуться и сразу выйти на поле. Понимаешь, что случиться может все что угодно.

Я понимал, что мне нужно работать, становиться сильнее, хорошо питаться и хорошо высыпаться. Я все это понимал. И сейчас в «ПСЖ» это принесло плоды. Я счастлив.

Когда я завершу карьеру, что мне не захочется есть? Если говорить о гамбургерах и пицце, то они всегда присутствуют после матчей. Не каждый раз, но чаще всего после матчей.

Все игроки едят гамбургеры или пиццу после матчей. Я не ем слишком много шоколада, так что все в порядке. Но я все еще ем гамбургеры и пиццу после игр, и это не прекратится«, — сказал вингер “ПСЖ” Усман Дембеле, выигравший “Золотой мяч”.