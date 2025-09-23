Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
П1
1.47
X
4.77
П2
7.50
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
П1
2.31
X
3.28
П2
3.42
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
П1
8.40
X
6.00
П2
1.37
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Угаров о матче «Краснодара» и «Зенита»: «Самое большое разочарование — это Соболев. Выглядел просто безобразно. Лучше бы поставили Мостового»

«Зенит» выиграл со счетом 2:0 в матче Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Я думаю, что игра была достаточно ровная. «Краснодар» не использовал все свои моменты. Учитывая, что «Зенит» играл вдесятером. Я не беру Соболева, потому что непонятно, что он делал на поле.

Было еще несколько непонятных судейских моментов. Непонятно, почему судья такого уровня (Сергей Карасев — Спортс«“) моменты по-разному судил. Самое большое разочарование в игре — это Соболев.

— Лучшим игроком матча назвали Луиса Энрике, а не Глушенкова. Вы согласны?

— Я думаю, что лучшим был Глушенков. ‎- Можно ли сказать, что Семак переиграл Мусаева в тренерской дуэли?

— Я думаю, что команда переиграла. Футболисты просто играли.

Я считаю, что русские футболисты заводили и очень хорошо себя проявляли. Адамов себя хорошо проявил, Глушенков хорошо проявил себя. Кроме Соболева, повторюсь.

Соболев выглядел просто безобразно, не знаю, почему его ставят. Лучше бы поставили Мостового, — сказал бывший футболист «Зенита» Денис Угаров.