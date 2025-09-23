Угаров о матче «Краснодара» и «Зенита»: «Самое большое разочарование — это Соболев. Выглядел просто безобразно. Лучше бы поставили Мостового»

— Я думаю, что игра была достаточно ровная. «Краснодар» не использовал все свои моменты. Учитывая, что «Зенит» играл вдесятером. Я не беру Соболева, потому что непонятно, что он делал на поле.
Было еще несколько непонятных судейских моментов. Непонятно, почему судья такого уровня (Сергей Карасев — Спортс«“) моменты по-разному судил. Самое большое разочарование в игре — это Соболев.
— Лучшим игроком матча назвали Луиса Энрике, а не Глушенкова. Вы согласны?
— Я думаю, что лучшим был Глушенков. - Можно ли сказать, что Семак переиграл Мусаева в тренерской дуэли?
— Я думаю, что команда переиграла. Футболисты просто играли.
Я считаю, что русские футболисты заводили и очень хорошо себя проявляли. Адамов себя хорошо проявил, Глушенков хорошо проявил себя. Кроме Соболева, повторюсь.
Соболев выглядел просто безобразно, не знаю, почему его ставят. Лучше бы поставили Мостового, — сказал бывший футболист «Зенита» Денис Угаров.