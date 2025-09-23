Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.68
П2
7.30
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.25
X
6.01
П2
1.37
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Фердинанд о центре обороны «МЮ»: «Стабильность в этой зоне дает больше шансов на победу, резкие перестановки Аморима — это дико. Мне бы это не понравилось, если бы я играл»

В пяти из шести матчей «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах в этом сезоне Рубин Аморим как минимум один раз заменил центрального защитника.

Источник: Спортс"

«Я смотрю на команды, которые побеждают. Взять, например, команду, в которой я играл или тот же “Арсенал” в прошлом с Тони Адамсом, Мартином Киоуном или Солом Кэмпбеллом.

Или Джон Терри и Рикарду Карвалью, Вильям Галлас [в «Челси»]. Теперь Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате [в «Ливерпуле»]. Те же центральные защитники играют каждый раз. С этой парой в обороне есть стабильность в выборе состава.

Возьмите «ПСЖ»: одни и те же центральные защитники играют постоянно. И они выиграли Лигу чемпионов.

Стабильность игроков в этой зоне поля дает больше шансов на победу, а эта резкие перестановки Рубена Аморима — это просто дико. Мне бы это не понравилось, если бы я играл«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” Рио Фердинанд.