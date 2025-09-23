Канчельскис хотел бы пройти стажировку в «МЮ»: «Снова мешают американцы. Они даже Фергюсона в раздевалку не пускали, а меня тогда уж тем более»

Очень хочется поехать в «Манчестер Юнайтед». Все же посмотреть изнутри, что и как происходит. Как нынешний тренер проводит недельный цикл, общается с игроками. Может, если бы я взглянул c другой стороны, мое мнение бы изменилось.
Но опять же снова мешают эти американцы. По рассказам, они даже в раздевалку не пускали Фергюсона, ну, а меня-то уж тем более тогда.
Посмотрим, может, что-то изменилось и получится нормально с ними договориться. Чтобы везде пускали и были хорошие условия«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед” Андрей Канчельскис, возглавляющий брянское “Динамо”.