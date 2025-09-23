Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.68
П2
7.30
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.25
X
6.01
П2
1.37
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Канчельскис хотел бы пройти стажировку в «МЮ»: «Снова мешают американцы. Они даже Фергюсона в раздевалку не пускали, а меня тогда уж тем более»

"Если бы была возможность, поехал бы к Фергюсону. Но он, к сожалению, уже на пенсии. К сэру Алексу очень бы хотел попасть. К Раньери еще, например, тоже очень интересно побыть с ним.

Источник: Спортс"

Очень хочется поехать в «Манчестер Юнайтед». Все же посмотреть изнутри, что и как происходит. Как нынешний тренер проводит недельный цикл, общается с игроками. Может, если бы я взглянул c другой стороны, мое мнение бы изменилось.

Но опять же снова мешают эти американцы. По рассказам, они даже в раздевалку не пускали Фергюсона, ну, а меня-то уж тем более тогда.

Посмотрим, может, что-то изменилось и получится нормально с ними договориться. Чтобы везде пускали и были хорошие условия«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед” Андрей Канчельскис, возглавляющий брянское “Динамо”.