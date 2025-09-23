Гаджиев о бое Дзюбы и Смолова: «Готов заплатить им по 25 миллионов рублей»

Я готов заплатить им по 25 миллионов рублей. Плюс расходы на организацию. Я просто понимаю, что такие ребята действительно дорого стоят. По 300 тысяч долларов я им готов заплатить, но они могут сказать, что хотят по миллиону… Тогда, значит, не договоримся. Я им поэтому ничего и не предлагаю — у них все, что они хотят от жизни, есть.
Если каждому из них дать по четыре месяца на подготовку, то оба покажут определенный уровень. Потому что футболисты, особенно такие топовые, — это физически крепкие люди, готовые функционально и эмоционально. Они способны на вызовы, не горят в стрессовой ситуации — это очень важно в единоборствах. А так научить человека боксировать или бороться — мы это за четыре месяца сделаем", — сказал глава Fight Nights.
Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.