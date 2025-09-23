Ричмонд
Посол Аргентины в России поставил Месси выше Марадоны: «Лео был Марадоной каждые три дня. Он играет на одном уровне 20 лет, а карьера Диего была довольно короткой»

"Я жил во время карьеры Диего Марадоны и видел, как он играл. Но выбор сделаю в пользу Лео Месси, потому что он был Марадоной каждые три дня.

Источник: Спортс"

К сожалению, карьера Диего была довольно короткой. В то же время Месси играет на одном и том же уровне 20 лет — немногие способны выдавать такой перформанс на регулярной основе на протяжении 20 лет", — сказал Энрике Игнасио Феррер Виейра.

