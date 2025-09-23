Виртц о начале карьеры в «Ливерпуле»: «Хотелось уже забить, набрать несколько очков, но я остаюсь хладнокровным. Я знаю, на что способен»

— Да, я слышал это много раз. Мне совершенно не хочется все время слышать: «Дайте ему время». Я просто стараюсь каждый раз делать что-то новое, стараюсь делать это лучше, чем раньше. И иногда бывают моменты, когда, возможно, у тебя не все получается, на самом деле это не так часто случалось в моей карьере. Если я с этим справлюсь — возможно, сейчас трудно говорить об этом, потому что я играю не так плохо, а голевых действий все еще нет, — то однажды это произойдет, и тогда все наладится, — сказал полузащитник «Ливерпуля».