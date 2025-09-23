Гендиректор испанского DAZN Вильда: «Если бы к борьбе с пиратством отнеслись столь же серьезно, как к борьбе с педофилией, ситуация была бы под контролем. Власти нам не помогают»

Если власти не позволяют контролировать пиратство, то они и не помогают нам генерировать доходы для женского футбола. Власти оказывают давление на всех нас, чтобы мы поддерживали женский футбол, но лично я не вижу никакой помощи компаниям", — сказал гендиректор испанского и португальского представительства DAZN Оскар Вильда.