Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Реал
4
Все коэффициенты
П1
75.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.50
П2
5.10
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
0
:
Сокол
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
1
:
Урал
2
П1
X
П2

Исак забил дебютный гол за «Ливерпуль» в 3-м матче — «Саутгемптону» с паса Кьезы

Самый дорогой футболист в истории АПЛ вышел в стартовом составе на матч Кубка английской лиги против «Саутгемптона» и отличился на 43-й минуте. Ассистировал ему вингер Федерико Кьеза.

Исак проводит третью игру в составе «красных» после перехода из «Ньюкасла». Подробно со статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» — «Саутгемптон». 1:0 — Исак открыл счет с паса Кьезы. Онлайн-трансляция.