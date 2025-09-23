Исак забил дебютный гол за «Ливерпуль» в 3-м матче — «Саутгемптону» с паса Кьезы

Исак проводит третью игру в составе «красных» после перехода из «Ньюкасла». Подробно со статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
«Ливерпуль» — «Саутгемптон». 1:0 — Исак открыл счет с паса Кьезы. Онлайн-трансляция.
Самый дорогой футболист в истории АПЛ вышел в стартовом составе на матч Кубка английской лиги против «Саутгемптона» и отличился на 43-й минуте. Ассистировал ему вингер Федерико Кьеза.
