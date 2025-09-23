Федор Смолов: «Рассматриваю завершение карьеры с весны. Для меня это концом света не станет»

— Скажу честно, что такой вид футбола лишь больше убеждает, что пора заканчивать. Такой футбол мне лично сложно назвать футболом.
— А что мотивирует тогда?
— Есть силы просто. Все зависит от предложений.
— Может быть останетесь на другие турниры?
— Пока не знаю, скорее всего нет.
— А что касается продолжения карьеры в медиафутболе? В «БроукБойз»?
— Мы в процессе, в диалоге. Меня сильно убеждают.
— Как бы вы охарактеризовали свой путь с «БроукБойз»?
— Классная история.
— По фану?
— Скорее да. Потом, когда ты начинаешь втягиваться, выигрывать, начинается единение с командой, хочется приносить пользу команде.
— Создается ощущение, что вы уже приняли решение закончить.
— Я рассматриваю это решение, рассматриваю его с весны. Для меня это каким‑то концом света не станет.
— Если вы решите закончить, как мы об этом узнаем?
— Я об этом объявлю, — сказал форвард «БроукБойз».
«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2) в четвертом раунде Пути регионов.