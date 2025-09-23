Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Реал
4
Все коэффициенты
П1
74.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
1.52
П2
5.10
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
0
:
Сокол
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
1
:
Урал
2
П1
X
П2

Федор Смолов: «Рассматриваю завершение карьеры с весны. Для меня это концом света не станет»

— Что для вас главная мотивация сейчас, чтобы продолжать карьеру?

Источник: Спортс"

— Скажу честно, что такой вид футбола лишь больше убеждает, что пора заканчивать. Такой футбол мне лично сложно назвать футболом.

— А что мотивирует тогда?

— Есть силы просто. Все зависит от предложений.

— Может быть останетесь на другие турниры?

— Пока не знаю, скорее всего нет.

— А что касается продолжения карьеры в медиафутболе? В «БроукБойз»?

— Мы в процессе, в диалоге. Меня сильно убеждают.

— Как бы вы охарактеризовали свой путь с «БроукБойз»?

— Классная история.

— По фану?

— Скорее да. Потом, когда ты начинаешь втягиваться, выигрывать, начинается единение с командой, хочется приносить пользу команде.

— Создается ощущение, что вы уже приняли решение закончить.

— Я рассматриваю это решение, рассматриваю его с весны. Для меня это каким‑то концом света не станет.

— Если вы решите закончить, как мы об этом узнаем?

— Я об этом объявлю, — сказал форвард «БроукБойз».

«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2) в четвертом раунде Пути регионов.