У Винисиуса 3 мяча и 2 голевых паса в 6 матчах Ла Лиги. Вингер «Реала» забил «Леванте»

Это третий гол бразильца в шести матчах текущего чемпионата Испании. Также у 25-летнего футболиста два голевых паса.
Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.
На 28-й минуте вингер «Реала» получил передачу от Федерико Вальверде на правом краю штрафной площади и носком нанес удар в дальний угол ворот соперника.
