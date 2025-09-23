18-летний Мастантуоно впервые забил за «Реал» — «Леванте» в девятку с паса Винисиуса

Аргентинец проводит шестую игру за мадридцев, и это его первое результативное действие. Подробно со статистикой Мастантуоно можно ознакомиться здесь.
«Леванте» — «Реал». 0:2 — Мастантуоно и Винисиус забили. Онлайн-трансляция.
18-летний полузащитник завершил контратаку в матче Ла Лиги с «Леванте» точным ударом в девятку после паса Винисиуса Жуниора.
Аргентинец проводит шестую игру за мадридцев, и это его первое результативное действие. Подробно со статистикой Мастантуоно можно ознакомиться здесь.
