18-летний Мастантуоно впервые забил за «Реал» — «Леванте» в девятку с паса Винисиуса

18-летний полузащитник завершил контратаку в матче Ла Лиги с «Леванте» точным ударом в девятку после паса Винисиуса Жуниора.

Источник: Спортс"

Аргентинец проводит шестую игру за мадридцев, и это его первое результативное действие. Подробно со статистикой Мастантуоно можно ознакомиться здесь.

«Леванте» — «Реал». 0:2 — Мастантуоно и Винисиус забили. Онлайн-трансляция.