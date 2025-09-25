Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
1.04
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
Ло Чельсо об Антони и «МЮ»: «Мы знаем, как английские клубы ведут себя в таких ситуациях — отстраняют от тренировок, и все усложняется. Он вернулся в “Бетис” полным энер

25-летний вингер сборной Бразилии выступал за «Бетис» во второй части прошлого сезона на правах аренды. В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» продал игрока в севильский клуб за 22+3 миллиона евро и 50% от суммы перепродажи.

Источник: Спортс"

"Возвращение Антони очень важно как для клуба, так и для него самого. Это лето было непростым для него, потому что мы знаем, как ведут себя английские клубы в подобных ситуациях. Они отстраняют игрока от тренировок, и все усложняется.

Последний раз он играл в мае, и он пришел в команду полным энергии. Мы видели, как он фантастически сыграл против «Реал Сосьедад» и в предыдущем матче. Каждый раз, когда он касается мяча, возникает ощущение угрозы, и это здорово. Это также очень заразительно. Он отлично дополняет команду«, — сказал полузащитник “Бетиса”.