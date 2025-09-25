Ло Чельсо об Антони и «МЮ»: «Мы знаем, как английские клубы ведут себя в таких ситуациях — отстраняют от тренировок, и все усложняется. Он вернулся в “Бетис” полным энер

Последний раз он играл в мае, и он пришел в команду полным энергии. Мы видели, как он фантастически сыграл против «Реал Сосьедад» и в предыдущем матче. Каждый раз, когда он касается мяча, возникает ощущение угрозы, и это здорово. Это также очень заразительно. Он отлично дополняет команду«, — сказал полузащитник “Бетиса”.