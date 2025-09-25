Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

«Атлетико» на 9 очков отстает от «Реала» перед дерби. Отставание от «Барсы» при ее матче в запасе — 4 балла

Команда Диего Симеоне одержала волевую победу над «Райо Вальвекано» (3:2) в домашнем матче Ла Лиги благодаря хет-трику Хулиана Альвареса.

Источник: Спортс"

«Атлетико» набрал 9 очков и сейчас занимает 9-е место. До лидирующего «Мадрида» — 9 баллов. До идущей второй и имеющей матч в запасе «Барселоны» — 4 очка.

27 сентября «Атлетико» примет «Реал» в мадридском дерби.