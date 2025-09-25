«Атлетико» на 9 очков отстает от «Реала» перед дерби. Отставание от «Барсы» при ее матче в запасе — 4 балла

«Атлетико» набрал 9 очков и сейчас занимает 9-е место. До лидирующего «Мадрида» — 9 баллов. До идущей второй и имеющей матч в запасе «Барселоны» — 4 очка.
27 сентября «Атлетико» примет «Реал» в мадридском дерби.
Команда Диего Симеоне одержала волевую победу над «Райо Вальвекано» (3:2) в домашнем матче Ла Лиги благодаря хет-трику Хулиана Альвареса.
«Атлетико» набрал 9 очков и сейчас занимает 9-е место. До лидирующего «Мадрида» — 9 баллов. До идущей второй и имеющей матч в запасе «Барселоны» — 4 очка.
27 сентября «Атлетико» примет «Реал» в мадридском дерби.