«Арсенал» примет «Брайтон» в 4-м раунде Кубка английской лиги, «Ман Сити» сыграет с «Суонси», «Ливерпуль» — с «Пэлас», «Челси» — с&nbs

Сформированы следующие пары:
«Арсенал» — «Брайтон».
«Гримсби Таун» — «Брентфорд».
«Суонси» — «Манчестер Сити».
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм».
«Рексхэм» — «Кардифф Сити».
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».
«Вулверхэмптон» — «Челси».
«Уиком» — «Фулхэм».
Участие в турнире на данном этапе принимают 16 команд из различных дивизионов. Матчи пройдут 27 октября.
Сформированы следующие пары:
«Арсенал» — «Брайтон».
«Гримсби Таун» — «Брентфорд».
«Суонси» — «Манчестер Сити».
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм».
«Рексхэм» — «Кардифф Сити».
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».
«Вулверхэмптон» — «Челси».
«Уиком» — «Фулхэм».