Артета про 2:0 с «Порт Вейл»: «Моментами мы доминировали и были очень хороши, Эзе должен был забить еще два гола. Соперник играл прямолинейно»

Они играли прямолинейно и хотели атаковать штрафную, а мы хотели этого избежать. Были моменты, когда мы полностью доминировали и были очень хороши.
— Эберечи Эзе забил первый гол за клуб.
— Именно поэтому мы его и взяли — для побед в матчах. Он должен был забить еще два гола. Он должен постоянно держать мяч, и мы находим способы для этого.
— Оцените игру Кристиана Нергора.
— Он привносит характер и лидерские качества. Я очень доволен им и игроками, которые до этого мало играли.
— Букайо Сака заменили на 63-й минуте.
— Мы хотели, чтобы он сыграл 60 минут. Он возвращается после серьезной травмы, и нам нужно контролировать е6его игровое время, — сказал главный тренер «Арсенала» Артета в интервью Sky Sports.