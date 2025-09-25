Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

Артета про 2:0 с «Порт Вейл»: «Моментами мы доминировали и были очень хороши, Эзе должен был забить еще два гола. Соперник играл прямолинейно»

— Репутация — это очень важно. Мы знали, что домашняя публика будет на стороне соперника, если мы позволим им хоть что-то. И во втором тайме, когда они раз за разом вбрасывали мяч из аута, нам не хватало контроля.

Источник: Спортс"

Они играли прямолинейно и хотели атаковать штрафную, а мы хотели этого избежать. Были моменты, когда мы полностью доминировали и были очень хороши.

— Эберечи Эзе забил первый гол за клуб.

— Именно поэтому мы его и взяли — для побед в матчах. Он должен был забить еще два гола. Он должен постоянно держать мяч, и мы находим способы для этого.

— Оцените игру Кристиана Нергора.

— Он привносит характер и лидерские качества. Я очень доволен им и игроками, которые до этого мало играли.

— Букайо Сака заменили на 63-й минуте.

— Мы хотели, чтобы он сыграл 60 минут. Он возвращается после серьезной травмы, и нам нужно контролировать е6его игровое время, — сказал главный тренер «Арсенала» Артета в интервью Sky Sports.