Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2

Пеп про 2:0 с «Хаддерсфилдом»: «Ман Сити» стал надежнее в обороне, владение помогло нам добиться в результате. Ребята сыграли так, как мы представляем команду"

«Горожане» одержали победу на выезде (2:0) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

"Мы показали действительно хорошую игру, стали значительно надежнее в обороне, а владение позволило нам добиться хорошего результата. Мы допустили всего один момент [у своих ворот] за 88 минут, и по опыту моих 10 сезонов я знаю, что выезды в Кубке Англии или Кубке лиги к командам Чемпионшипа или Первой лиги бывают непростыми, и мы всегда относились к этому должным образом.

Я рад за Джона [Стоунза], Натана [Аке] и всех остальных ребят, они выступили так, как мы и хотим представлять себе команду.

Фил [Фоден] представляет реальную угрозу, когда играет на этой позиции, но сейчас мы восстанавливаемся. Мы хотели забить второй гол и заменить Нико О’Райли и Фила раньше, потому что они провели тяжелую игру против «Арсенала», но они молоды, набрались сил за эти дни. Теперь мы возвращаемся в Манчестер и готовимся к игре с «Бернли», — сказал главный тренер «Манчестер Сити».