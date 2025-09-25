Пеп про 2:0 с «Хаддерсфилдом»: «Ман Сити» стал надежнее в обороне, владение помогло нам добиться в результате. Ребята сыграли так, как мы представляем команду"

Фил [Фоден] представляет реальную угрозу, когда играет на этой позиции, но сейчас мы восстанавливаемся. Мы хотели забить второй гол и заменить Нико О’Райли и Фила раньше, потому что они провели тяжелую игру против «Арсенала», но они молоды, набрались сил за эти дни. Теперь мы возвращаемся в Манчестер и готовимся к игре с «Бернли», — сказал главный тренер «Манчестер Сити».