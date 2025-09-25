Канчельскис о неотстранении Израиля: «Двойные стандарты. Мы заложники ситуации, пусть Россию вернут в международные турниры»

Ранее сообщалось, что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Также вчера стало известно, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории». Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
"Совершенно согласен, что это двойные стандарты. Они существуют, к сожалению.
Мы заложники ситуации. Пусть Россию вернут в международные турниры«, — сказал бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед” и сборной России Канчельскис.