Канчельскис о неотстранении Израиля: «Двойные стандарты. Мы заложники ситуации, пусть Россию вернут в международные турниры»

Ранее сообщалось, что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Также вчера стало известно, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории».

Источник: Спортс"

Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

"Совершенно согласен, что это двойные стандарты. Они существуют, к сожалению.

Мы заложники ситуации. Пусть Россию вернут в международные турниры«, — сказал бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед” и сборной России Канчельскис.