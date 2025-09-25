Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2

Тедеско после 1:3 от «Динамо» Загреб: «Фенербахче» сделал шаг вперед в некоторых аспектах. Но неприемлемо так пропускать — не должны отворачиваться от ударов"

Турецкий клуб проиграл «Динамо» Загреб (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Источник: Спортс"

Немецкий специалист выиграл один из четырех матчей во главе «Фенербахче» на данный момент.

"Мы проигрываем единоборства — нашей силы и скорости в них недостаточно. Нам нужно постепенно прибавлять.

Я впервые увидел, что мы сделали шаг вперед в некоторых аспектах — в плане выбора позиции на поле и контроле мяча.

Но то, как мы пропускаем голы, — это неприемлемо.

Мы упускаем игроков соперника в штрафной площади, не блокируем удары. Мы не должны отворачиваться от ударов. Это важные и основополагающие вещи«, — сказал главный тренер “Фенербахче” Доменико Тедеско.