Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2

«Семак сделал ставку на иностранцев — это большая ошибка. Нигде команда не строится на легионерах — с русскими легче общаться». Угаров о «Зените»

Команда набрала 16 очков в 9 матчах и занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ в этом сезоне.

Источник: Спортс"

"Сергей Семак сделал самую большую ошибку, как я вижу — это он сделал ставку на иностранцев.

Этого нельзя было делать, нигде команда не строится на иностранцах, команда строится всегда на тех игроках, которые есть у тебя в обойме.

Почему? Потому что с русскими легче общаться, с русскими можно что-то донести, сказать, объяснить и договориться о чем-то.

Что касается иностранцев, у них есть контракт, согласно которому они действуют. У них есть ключевая фраза: «Если вас что-то не устраивает, не нравится, то можете меня продать».

Это не идет на пользу команде, это идет в минус, поэтому «Зенит» так сезон и начал. Это большое упущение тренера«, — сказал бывший футболист “Зенита” Денис Угаров.