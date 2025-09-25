Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.98
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
19:45
Лилль
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.82
П2
6.30
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2

Тренер «Кайрата» Уразбахтин о «Реале»: «Идеи Алонсо еще не реализованы на 100%. Требования другие по сравнению с Анчелотти. Невероятно то, чего добился Хаби в “Байере”

30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Признаюсь, я следил за “Байером”, когда там работал Хаби Алонсо. Я многому научился, просматривая их игры. Мне очень понравилась его работа в Леверкузене.

Я даже смотрел тренировки, когда мог найти их в интернете. Я как тренер почерпнул очень многое.

Он работал с великими тренерами. То, чего он добился с «Байером», невероятно. 51 матч без поражений. Это, безусловно, высший уровень. Для меня будет большой честью увидеть его и, конечно, сыграть против него.

Невооруженным глазом видно, что требования другие по сравнению с Карло Анчелотти. Но четыре месяца — это не четыре года.

Изменения уже видны, но идеи Алонсо еще не реализованы на 100% «, — сказал главный тренер “Кайрата” Рафаэль Уразбахтин в интервью EFE.