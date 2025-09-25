Ричмонд
Маскерано о том, что Месси дал Суаресу пробить пенальти: «Лионель обращает внимание на партнеров, которые не забили, но которым гол нужен больше, чем ему. Это здорово»

«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Сити» (4:0) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Источник: Спортс"

На 83-й минуте нападающий флоридцев Луис Суарес забил гол с пенальти. Аргентинец решил уступить партнеру нанести 11-метровый удар.

Сам Месси в этом матче сделал дубль и отметился результативной передачей.

"Он сделал это много раз на протяжении карьеры. Иногда он обращает внимание на партнеров по команде, которые не забили, но которым гол нужен больше, чем ему.

Лионель пытался помочь таким образом. Как мне кажется, это здорово.

Месси старался показать всем командный дух, старался вовлечь в игру всех футболистов, и, возможно, в данном случае Луису было необходимо забить. Поэтому это здорово«, — сказал главный тренер “Интер Майами” Хавьер Маскерано.