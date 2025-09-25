Яковлев об ужесточении лимита в РПЛ: «В середняках легионеры не очень высокого уровня — закрывают позиции, играют стабильно средне, ничего не дают лиге. А наши пацаны сидят на лавке»

— Как в связи с этим относитесь к стремлению Министерства спорта РФ ужесточить лимит на легионеров?
— Наверное, хорошо отношусь.
Хочется, чтобы, если привозили иностранных футболистов, то сильных. Как в мое время, когда были Алекс, Боккетти, Штранцль, Эменике. Или Юра Мовсесян.
Такие, если приезжают в Россию, то и российские футболисты рядом с ними становятся сильнее.
Сейчас, если посмотреть на РПЛ, то не все иностранцы делают разницу.
Я не говорю про легионеров в больших клубах, но в середняках легионеры не очень высокого уровня, как правило. Они просто закрывают позиции, играют стабильно средне, но ничего не дают лиге. А наши пацаны сидят на лавке, — сказал бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев.