Мостовой об Овечкине: «Не надо гнаться за 50 голами в сезоне, не стоит напрягаться. Рекорд Гретцки побит, теперь он называется рекордом Овечкина. Это Эверест, на котором Саша уже стоит»

"Недавно Саше исполнилось 40 лет, я его от души поздравил. Скажу, что не надо Овечкину сейчас гнаться за 50 голами в сезоне. Не стоит уже напрягаться. Потому что все мы знаем — время не обманешь. Саша установил уникальный рекорд, побив достижение Гретцки по шайбам в НХЛ. Я думаю, это признают все. И еще много‑много лет его никто не побьет, это однозначно.