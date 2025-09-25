Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.10
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
19:45
Лилль
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.94
П2
6.45
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.32
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.68
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Ференцварош
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
22:00
Рейнджерс
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.62
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Зальцбург
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.83
П2
1.94
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.61
П2
3.17
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.10
П2
1.26

Мостовой об Овечкине: «Не надо гнаться за 50 голами в сезоне, не стоит напрягаться. Рекорд Гретцки побит, теперь он называется рекордом Овечкина. Это Эверест, на котором Саша уже стоит»

"Недавно Саше исполнилось 40 лет, я его от души поздравил. Скажу, что не надо Овечкину сейчас гнаться за 50 голами в сезоне. Не стоит уже напрягаться. Потому что все мы знаем — время не обманешь. Саша установил уникальный рекорд, побив достижение Гретцки по шайбам в НХЛ.

Источник: Спортс"

"Недавно Саше исполнилось 40 лет, я его от души поздравил. Скажу, что не надо Овечкину сейчас гнаться за 50 голами в сезоне. Не стоит уже напрягаться. Потому что все мы знаем — время не обманешь. Саша установил уникальный рекорд, побив достижение Гретцки по шайбам в НХЛ. Я думаю, это признают все. И еще много‑много лет его никто не побьет, это однозначно.

Саша уже сбросил весь груз с плеч. Он получает удовольствие от хоккея и от жизни. Я видел его много раз, мы встречались в Москве. Он раскрепощен, спокоен, веселый, всегда со всеми общается. Это уникальный человек. Он так и должен провести грядущий сезон НХЛ — уникально.

Шутки, смех, оптимизм. Рекорд Гретцки уже побит. Теперь он называется рекордом Овечкина. Это Эверест, на котором он уже стоит. И главное: «Саша, без травм!» — сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.