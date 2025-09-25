Ачерби об отказе от вызова в сборную Италии в июне: «Спаллетти сказал, что вызовет меня только на матч с Норвегией — я не Месси и не Пеле, но почувствовал себя использованным. Ес

Спаллетти звонил дважды, а однажды позвонил утром чуть ли не с извинениями. Но потом он сказал, что у меня были травмы, так что меня, по сути, вызовут только на матч с Норвегией. Он не говорил, что, возможно, будет иметь меня в виду на чемпионате мира или в других матчах. Сопоставив это с тем, что он говорил ранее, я почувствовал себя использованным. Мне 37 лет, я играю уже давно, так что, если меня хотят пригласить всего на один матч, а потом снова выбросят, то я вполне могу остаться дома. Я не Месси и не Пеле, я никто, но после того, что случилось, я позвонил и высказал все.