Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.10
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
19:45
Лилль
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.94
П2
6.45
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.32
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.68
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Ференцварош
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
22:00
Рейнджерс
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.62
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Зальцбург
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.83
П2
1.94
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.61
П2
3.17
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.10
П2
1.26

Ачерби об отказе от вызова в сборную Италии в июне: «Спаллетти сказал, что вызовет меня только на матч с Норвегией — я не Месси и не Пеле, но почувствовал себя использованным. Ес

В июне защитник «Интера» отказался от вызова в сборную на матчи отбора ЧМ-2026 с Норвегией и Молдовой, заявив, что почувствовал неуважение со стороны Спаллетти.

Источник: Спортс"

"Я не поехал на Евро, поэтому перенес операцию, хотя и сделал все, чтобы быть в форме к турниру. В любом случае, никто не звонил и не сообщал мне, что я не включен в заявку. В футболе я ничего не жду, поэтому на этом все и закончилось. Он тренер, ему платят за то, чтобы он решал, каких игроков вызвать, это не проблема. Проблемой стало то, что он публично сделал несколько, откровенно говоря, не очень приятных и неуместных заявлений.

Спаллетти звонил дважды, а однажды позвонил утром чуть ли не с извинениями. Но потом он сказал, что у меня были травмы, так что меня, по сути, вызовут только на матч с Норвегией. Он не говорил, что, возможно, будет иметь меня в виду на чемпионате мира или в других матчах. Сопоставив это с тем, что он говорил ранее, я почувствовал себя использованным. Мне 37 лет, я играю уже давно, так что, если меня хотят пригласить всего на один матч, а потом снова выбросят, то я вполне могу остаться дома. Я не Месси и не Пеле, я никто, но после того, что случилось, я позвонил и высказал все.

Я живу ради своей семьи и ради футбола, я всегда говорил, что всегда буду готов играть за Италию, но не в таких обстоятельствах. Я не хотел навсегда распрощаться со сборной. Пока Гаттузо сказал «нет». Он тренер, и он принимает решения, поэтому, если он вызовет меня, я буду готов. Если нет, то я продолжу идти своим путем«, — сказал защитник “Интера” в интервью Sky Sport Italia.