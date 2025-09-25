Вампета: «Готовый на 70% Неймар лучше любого игрока сборной Бразилии, готового на 100%. Но с каждой травмой он все дальше от вызова»

Все зависит только от него. Сейчас он очень далек от сборной. Но если он будет тренироваться и будет готов на 70%, то будет лучше, чем все остальные [в сборной] в 100%-й готовности«, — сказал бывший полузащитник “Коринтианса”.
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
1-й тайм
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.52
П2
2.31
1-й тайм
Лилль
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.52
П2
5.75
20:30
Осасуна
–
:
Эльче
–
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.40
П2
4.53
Астон Вилла
–
:
Болонья
–
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.65
П2
4.83
Ференцварош
–
:
Виктория Пл
–
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.58
П2
3.25
Рейнджерс
–
:
Генк
–
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.61
П2
2.73
Зальцбург
–
:
Порту
–
Все коэффициенты
П1
4.54
X
3.98
П2
1.85
Янг Бойз
–
:
Панатинаикос
–
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.70
П2
3.25
22:30
Овьедо
–
:
Барселона
–
Все коэффициенты
П1
14.00
X
7.40
П2
1.25