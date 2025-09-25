Ричмонд
Манише: «Моуринью — один из лучших тренеров в истории и всегда был особенным. “Челси” стал таким, какой он сейчас, только с Жозе. В “Бенфике” он добьется успеха, уверен»

— После «Динамо» в вашей карьере возник «Челси». Насколько это был шаг в другой мир?

Источник: Спортс"

— Это абсолютно разные миры. В уровне профессионализма, условий работы. Но «Челси» стал таким, какой он сейчас, только с Жозе Моуринью. С ним клуб выиграл чемпионат спустя 50 лет. Он проделал фантастическую работу.

— Педру Мендеш говорил, что в начале карьеры Моуринью еще не был особенным, а вы как считаете?

— Мне кажется что он всегда был особенным. В «Порту» он выигрывал Кубок УЕФА, Лигу чемпионов. После этого сложно не стать особенным.

В «Челси» он также выиграл много титулов и добился большого успеха. Один из лучших тренеров в истории.

— Его недавно уволили из «Фенербахче». Они допустили ошибку?

— На это трудно ответить, потому что я не знаю, что происходило внутри клуба. «Фенербахче» — очень сильная команда, и это другая культура. Но сейчас Моуринью перешел в «Бенфику», и уверен, что там он добьется успеха, — сказал экс-хавбек «Порту».