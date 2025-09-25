Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Овьедо
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.52
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.72
П2
18.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ференцварош
0
:
Виктория Пл
1
Все коэффициенты
П1
50.00
X
5.53
П2
1.19
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
0
:
Генк
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
5.78
П2
1.18
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зальцбург
0
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
5.78
X
2.04
П2
2.71
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.00
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
2
:
Бранн
1
П1
X
П2

Тренеры «Барселоны» считают Феррана идеальной «девяткой» для команды Флика. Возможно, Торрес будет играть чаще Левандовского на решающих стадиях сезона

Как сообщает The Athletic, руководство «блауграны» хотело бы приобрести нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса на замену Роберту Левандовскому, но есть несколько преград, включая финансовые ограничения и возможные изменения во главе клуба по итогам президентских выборов.

Источник: Спортс"

В связи с этим роль основного центрального нападающего может получить Торрес. Источники издания в тренерском штабе «Барселоны» отмечают, что навыки испанца идеальны для игры в качестве «девятки» в команде Ханси Флика. Они подчеркивают, что не удивятся, если Ферран на ключевых этапах сезона будет играть чаще Левандовского.