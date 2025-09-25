Тренеры «Барселоны» считают Феррана идеальной «девяткой» для команды Флика. Возможно, Торрес будет играть чаще Левандовского на решающих стадиях сезона

В связи с этим роль основного центрального нападающего может получить Торрес. Источники издания в тренерском штабе «Барселоны» отмечают, что навыки испанца идеальны для игры в качестве «девятки» в команде Ханси Флика. Они подчеркивают, что не удивятся, если Ферран на ключевых этапах сезона будет играть чаще Левандовского.
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
перерыв
Овьедо
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.52
П2
1.86
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.72
П2
18.00
Ференцварош
0
:
Виктория Пл
1
Все коэффициенты
П1
50.00
X
5.53
П2
1.19
Рейнджерс
0
:
Генк
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
5.78
П2
1.18
Зальцбург
0
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
5.78
X
2.04
П2
2.71
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.00
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
завершен
Лилль
2
:
Бранн
1
П1
X
П2