Тренеры «Барселоны» считают Феррана идеальной «девяткой» для команды Флика. Возможно, Торрес будет играть чаще Левандовского на решающих стадиях сезона

В связи с этим роль основного центрального нападающего может получить Торрес. Источники издания в тренерском штабе «Барселоны» отмечают, что навыки испанца идеальны для игры в качестве «девятки» в команде Ханси Флика. Они подчеркивают, что не удивятся, если Ферран на ключевых этапах сезона будет играть чаще Левандовского.