Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Овьедо
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.52
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.72
П2
18.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ференцварош
0
:
Виктория Пл
1
Все коэффициенты
П1
44.00
X
5.53
П2
1.19
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
0
:
Генк
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
5.78
П2
1.18
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зальцбург
0
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
5.78
X
2.04
П2
2.71
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
Все коэффициенты
П1
96.00
X
18.00
П2
1.00
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
2
:
Бранн
1
П1
X
П2

Федерация еврейских общин Испании осудила скандирование «Израиль — убийцы!» фанатами «Севильи»: «Ненависти и дискриминации нет места в спорте и обществе»

Напомним, фанаты команды из Андалусии скандировали «Израиль — убийцы!» при выходе вингера «Вильярреала» Манора Соломона на замену. Израильтянин забил победный гол через 2 минуты.

Источник: Спортс"

«Федерация еврейских общин Испании, официальный представитель испанских евреев, осуждает недопустимые оскорбления, которым подвергся футболист Манор Соломон со стороны некоторых болельщиков “Севильи” из-за его израильского происхождения.

Мы хотим выразить нашу решительную поддержку спортсмену «Вильярреала». Ненависти и дискриминации нет места в спорте и обществе; футбол всегда должен быть пространством уважения, страсти и единства, независимо от национальности или убеждений.

Мы осуждаем любые проявления антисемитизма, расизма или ксенофобии и подтверждаем нашу приверженность ценностям сосуществования и равенства. Сегодня, как никогда, мы поддерживаем Манора, помня, что разнообразие делает спорт богаче и масштабнее", — говорится в заявлении Федерации еврейских общин Испании.