Федерация еврейских общин Испании осудила скандирование «Израиль — убийцы!» фанатами «Севильи»: «Ненависти и дискриминации нет места в спорте и обществе»

«Федерация еврейских общин Испании, официальный представитель испанских евреев, осуждает недопустимые оскорбления, которым подвергся футболист Манор Соломон со стороны некоторых болельщиков “Севильи” из-за его израильского происхождения.
Мы хотим выразить нашу решительную поддержку спортсмену «Вильярреала». Ненависти и дискриминации нет места в спорте и обществе; футбол всегда должен быть пространством уважения, страсти и единства, независимо от национальности или убеждений.
Мы осуждаем любые проявления антисемитизма, расизма или ксенофобии и подтверждаем нашу приверженность ценностям сосуществования и равенства. Сегодня, как никогда, мы поддерживаем Манора, помня, что разнообразие делает спорт богаче и масштабнее", — говорится в заявлении Федерации еврейских общин Испании.