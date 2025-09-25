Ричмонд
«Астон Вилла» Эмери выиграла впервые в сезоне — у «Болоньи» в ЛЕ. Было 3 поражения и 3 ничьих

Команда Унаи Эмери обыграла «Болонью» со счетом 1:0 в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.

Источник: Спортс"

Ранее клуб из Бирмингема провел 6 матчей во всех турнирах, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения, в том числе от «Брентфорда» по пенальти в Кубке английской лиги.

28 сентября «Вилла» примет «Фулхэм» в рамках 6-го тура АПЛ.