«Ман Сити» и Савио близки к продлению контракта. Переговоры — на финальной стадии

Отмечается, что ранее «горожане» отклонили два предложения «Тоттенхэма» о трансфере игрока.
В текущем сезоне бразилец провел 4 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика — здесь.
Английский клуб близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с 21-летним вингером, сообщает Фабрицио Романо. Переговоры находятся на финальной стадии.
