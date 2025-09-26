Ричмонд
Министр спорта Израиля заявил, что работает вместе с Нетаньяху, чтобы предотвратить отстранение футбольных команд

Об этом рассказал министр культуры и спорта страны Мики Зоар.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации.

Зоар заявил, что «работает вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Израильской футбольной ассоциации Израиля Моше Зуаресом, чтобы заблокировать этот шаг».

«Правильный шаг сейчас — действовать ответственно по отношению к профессиональным организациям и не делать заявлений, и именно так действуют все стороны, участвующие в процессе. Мы подробнее выскажемся об этом вопросе позднее», — сказал министр.

Госдеп США: «Мы будем работать над тем, чтобы пресечь любые попытки отстранить Израиль от участия в ЧМ-2026».