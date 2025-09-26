Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
0
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
2
:
Бранн
1
П1
X
П2

«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико» — на 9

Команда Хаби Алонсо занимает 1-е место в чемпионате Испании, набрав 18 очков из 18 возможных. На 2-й строчке располагается «Барселона» — она отстает от мадридцев на 2 балла.

Источник: Спортс"

Третьим идет «Вильярреал», набравший 13 очков, четвертым — «Эспаньол» (11). «Эльче», «Атлетик» и «Хетафе» занимают 5-е, 6-е и 7-е места соответственно с 10 баллами. Следом идут «Атлетико» и «Бетис» — на их счету по 9 баллов.