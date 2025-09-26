«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико» — на 9

Третьим идет «Вильярреал», набравший 13 очков, четвертым — «Эспаньол» (11). «Эльче», «Атлетик» и «Хетафе» занимают 5-е, 6-е и 7-е места соответственно с 10 баллами. Следом идут «Атлетико» и «Бетис» — на их счету по 9 баллов.