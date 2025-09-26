Мерсон про Шешко: «Футбол “МЮ” не подходит ему. Мбемо сам хочет забивать, Кунья любит дриблинг — они не станут подавать на Беньямина. Понятия не имею, как Шешко забить, и это проблема»

Беньямину Шешко нужно больше помощи для того, чтобы забивать голы. «Манчестер Юнайтед» не играет в тот футбол, который ему подходит. Бриан Мбемо сам хочет забивать, а Маттеус Кунья любит дриблинг. Я не жду, что кто-то из них будет смещаться на фланг и подавать на Шешко. Честно говоря, я понятия не имею, откуда Шешко возьмет свой первый гол в данный момент, и это огромная проблема для «Юнайтед».