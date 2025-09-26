Мерсон про Шешко: «Футбол “МЮ” не подходит ему. Мбемо сам хочет забивать, Кунья любит дриблинг — они не станут подавать на Беньямина. Понятия не имею, как Шешко забить, и это проблема»

«Рубену Амориму очень пригодилась победа над “Челси”, но я не думаю, что “Брентфорд” проиграет предстоящий матч. Для “Манчестер Юнайтед” это настоящий кошмар! “Брентфорд” не даст сыграть в открытый футбол, он будет глубоко сидеть и усложнять жизнь гостям. К тому же там мастера стандартов и длинных навесов с угловых, что, разумеется, вызывает беспокойство у “МЮ” из-за недостаточно уверенного в себе вратаря.
Беньямину Шешко нужно больше помощи для того, чтобы забивать голы. «Манчестер Юнайтед» не играет в тот футбол, который ему подходит. Бриан Мбемо сам хочет забивать, а Маттеус Кунья любит дриблинг. Я не жду, что кто-то из них будет смещаться на фланг и подавать на Шешко. Честно говоря, я понятия не имею, откуда Шешко возьмет свой первый гол в данный момент, и это огромная проблема для «Юнайтед».
Им стоило бы взять форварда вроде Хулиана Альвареса — такой тип игрока идеально работал бы в связке с Мбемо и Куньей.
Победа стала бы отличным результатом для «Манчестер Юнайтед». «Брентфорд» — четвертый с конца в таблице, и в идеальном мире это должен был быть легкий выигрыш для парней Аморима. Но ситуация у «красных дьяволов» далека от идеальной уже давно!" — отметил бывший форвард сборной Англии.