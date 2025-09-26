Флик про 3:1 с «Овьедо»: «Барселона» хорошо сыграла, я рад трем очкам. Гарсия ошибся, но мы хотим, чтобы он играл именно так, был на передовой"

"В первом тайме мы сыграли хорошо, создали достаточно моментов для гола, но не забили. Во втором тайме продолжили в том же духе. Замены пришли в правильный момент. Я рад, что мы взяли три очка. Френки и Левандовски внесли свой вклад в это.
Забивать голы всегда важно. И это непросто сделать в матче против команды, которая обороняется очень хорошо. Стандарты очень важны в таких играх.
Мы хотим, чтобы Жоан Гарсия играл именно так. Такие вещи могут случиться. Он фантастический вратарь, и он это показал в конце матча. Была ошибка, но это футбол, и важно, чтобы он всегда был на передовой в обороне.
Рафинья в порядке, замена была чисто техническим решением«, — сказал главный тренер “Барселоны”.