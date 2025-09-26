Винисиус выиграл суд против испанского бизнесмена, создавшего бренд с именем игрока в 2018-м. Регистрацию аннулируют

Ответчик утверждал, что, когда он подавал заявку на регистрацию, Винисиус не был известен, и, следовательно, не было риска, что потребители будут ассоциировать продукт с игроком. Вингер дебютировал за основную команду «Реала» за два месяца до регистрации торговой марки.