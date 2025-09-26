Глава палестинской федерации: «Россию отстранили через несколько часов, а Израилю позволено продолжать совершать преступления против палестинской футбольной семьи. Двойные стандарты»

Президент Палестинской футбольной ассоциации и Палестинского олимпийского комитета Джибриль Раджуб заявил, что на следующей неделе пообщается с главой УЕФА Александером Чеферином и президентом МОК Кирсти Ковентри. При этом он не уверен, что сможет встретиться с ними физически — во вторник Израиль закрыл пограничный переход между Западным берегом реки Иордан и Иорданией.
"Я считаю, что израильтянам не следует разрешать участвовать в каких-либо матчах, независимо от того, проводятся ли они под эгидой УЕФА или ФИФА. Израиль нарушил принципы, ценности и устав ФИФА. Поэтому я считаю, что к Израилю должны быть применены санкции. Я надеюсь, что УЕФА будет следовать духу устава.
Санкции должны исходить от УЕФА и ФИФА. Они обязаны защищать свои собственные законы и уставы.
Это двойные стандарты со стороны президента ФИФА — отстранить Россию через несколько часов, в то время как Израилю позволено продолжать нарушать права и совершать преступления против палестинской футбольной семьи", — заявил Раджуб в интервью TV2.
Госдеп США: «Мы будем работать над тем, чтобы пресечь любые попытки отстранить Израиль от участия в ЧМ-2026».