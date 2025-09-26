Эмери после 1:0 с «Болоньей»: «Я мотивирован на ЛЕ, но знаю, что выиграть ее будет очень сложно»

"Все три года, прошедшие с тех пор, как я пришел сюда, я чувствовал, что дома мы сильны. Мы уверены в себе, креативны и полны энергии. Сегодня я почувствовал это снова. Если не привносить эту энергию, все будет сложнее.
«Болонья» играла хорошо. Но мы адаптировались и старались доминировать в своих моментах. И я думаю, что мы заслужили победу.
Когда я приехал сюда, я мечтал играть в еврокубках. А затем о том, чтобы все улучшить и стабильно выступать в Премьер-лиге. В этом году я настроен позитивно, взволнован и мотивирован на Лигу Европы, но я знаю, что выиграть ее будет очень сложно", — сказал Эмери.