Эмери после 1:0 с «Болоньей»: «Я мотивирован на ЛЕ, но знаю, что выиграть ее будет очень сложно»

Когда я приехал сюда, я мечтал играть в еврокубках. А затем о том, чтобы все улучшить и стабильно выступать в Премьер-лиге. В этом году я настроен позитивно, взволнован и мотивирован на Лигу Европы, но я знаю, что выиграть ее будет очень сложно", — сказал Эмери.